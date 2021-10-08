'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı

ODTÜ LGBTİ Kulübü’nün 10 Mayıs 2019 tarihinde düzenlediği 9'uncu Onur Yürüyüşü'ne Ankara Valiliği kararıyla polis saldırmış, çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 18 öğrenci ve 1 akademisyen hakkında "kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenleyerek ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme" suçundan dava açıldı.

Duruşmada savcının, sanıkların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları yönündeki mütalaasına karşı avukatları savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, öğrencilerden D.T.'ye "hakaret" suçundan para cezası verirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diğer sanıklar ise "suçun oluşmadığı kanaatiyle" beraat etti.