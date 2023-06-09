Onur Yürüyüşü öncesinde ODTÜ'ye polis sokuldu: Gözaltılar var

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü tarafından dün öğrencilere gönderilen e-postada, 11. ODTÜ Onur Yürüyüşü'nün yasaklandığı duyurulmuş ve "Kampüsümüzde planlanan bu izinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Yürüyüşün saatler öncesinde okula çok sayıda polisin girmesine izin verilirken, saat 16.00'da yapılacak olan yürüyüş saatine yaklaştıkça okul içindeki polis sayısında artış yaşandı.

Fizik Fakültesi önünde başlaması planlanan yürüyüş öncesinde polisin, matematik ve fizik fakültesi etrafında olan öğrencileri alandan uzaklaştırdığı ve kimlik kontrolü yaptığı belirtildi.

Yürüyüş öncesinde gözaltına alınan öğrenciler oldu. Şu ana kadar kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.