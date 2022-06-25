Onur Yürüyüşü öncesi valilikten karar: Bazı metro seferleri yapılmayacak

İstanbul'daki Onur Haftası etkinliklerinin Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.