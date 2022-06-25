Onur Yürüyüşü öncesi valilikten karar: Bazı metro seferleri yapılmayacak

İstanbul'daki Onur Haftası etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları tarafından yasaklanmıştı

Haber Merkezi

İstanbul'daki Onur Haftası etkinliklerinin Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.

Haber

İzmir'de 3 günlük eylem yasağı