Onur Şener cinayetinden tutuklanan üç saldırganın ifadeleri ortaya çıktı

Ankara Çankaya'da bir eğlence mekânında sahne alan Onur Şener’i, karaoke yapmadan şarkı söylemediği gerekçesiyle öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.

Şener’i öldüren darbeyi vurduğu iddia edilen İlker Karakaş, sorgusunda, Şener’in kendilerine küfür ettiğini ve mekândan bahçeye çıkmalarına karşın peşlerinden geldiğini öne sürdü.

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Karakaş “Onur’un kızlara saldıracağını düşündüğüm için elimdeki bira bardağını ona doğru savurdum. Bu esnada Onur bana yumruk attı. Birlikte yere düştük. Onur sırt üstü ben de Onur’un üzerine doğru düştüm. Yerde de bir kere daha Onur’a doğru yumruk savurdum. Bu esnada elimde herhangi bir şey yoktu. Yerde olduğum sırada Onur’un yanındaki bayan bana tekme atarak arbededen beniz uzaklaştırdı. Bana saldırıyordu. Bayan şahsın elinden kurtulduğumda Ali’yi karşı kaldırımda kolunu tutarken gördüm. Ali’nin eli yoğun şekilde kanıyordu, ben hemen 2 ambulans çağırdım. Hatta Onur’un yanına doğru gittim, boynuna tampon yapıyorlardı. Üzerimdeki tişörtü tampon yapan şahıslara uzattım. 10 dakika sonra polisler geldi” dedi.

Şüphelilerden Ali Gündüz ise ifadesinde “Solist Onur gelirken arbede oldu. Bize saldırmaya geliyordu. Hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm. Sonra da yerden kalkamadım. İlker elindeki bira bardağını Onur’un kafasına vurdu” diye konuştu.

Şüphelilerden Semih Soyalp ise, “İlker bu konuşmaları duyunca sağ elinde bulunan bira bardağını Onur Şener’in kafasına bir anda sert bir şekilde vurdu. Vurduğu esnada Onur ve İlker’in yüzleri birbirine dönük durumda idi. İlker bardağı Onur’a vurmasıyla birlikte bardak kırıldı. Bardak kırıldıktan sonra bardağın sapı İlker’in elinde kaldı. Arbede yaşanmaya başlayınca ben Onur’un kafasının kanadığını gördüm. İlker o an Onur’un üzerine atladı. Onur yüzü yere bakacak şekilde düşünce ilker de Onur’un sırtına doğru üzerine atlayarak Onur’a iki defa vurdu. Ancak bu esnada İlker’in elinde cam parçası olup olmadığını görmedim. İlker’in ilk etapta Onur’un kafasına elinde bulunan bardağı vurduğu anda cam kırıkları yere saçılmıştı" ifadesini kullandı.

Tutuklanan şüphelilerden Ali G ise, şunları söyledi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iş müfettişi olarak yaklaşık 10 yıldır görev yapmaktayım. Gece 23.30’da olayın meydana geldiği bara geldik. (…) Dışarı çıktığımızda 10-15 dakika kadar sonra Onur Şener yanında bayan arkadaşları ile birlikte dışarı çıktılar. Önce sağ tarafa doğru gittiler, bayan arkadaşı orada kaldı. Onur Şener bizim durduğumuz tarafı göstererek varoşlar gibi bir şey söyledi. Üzerimize doğru saldırgan bir vaziyette geliyordu. Yanımıza geldiğinde bir anda İlker’in elindeki bira bardağın Onur Şener’in kafasına vurduğunu gördüm. Bardak ilker’in hangi elindeydi tam olarak hatırlamıyorum. Ben aralarında girip Onur’u iteklemeye çalıştığım esnada bir anda kaldırıma omzumun üzerine düştü."