Onur Şener cinayetinde şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerine getirmediği için öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi ile yanlarında bulunan 2 kadın adliyeye sevk edilirken şüphelilerin ilk ifadeleri de ortaya çıktı.

İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G., gözaltına alındı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdükleri bildirildi. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

Polis mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti. 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

'Boğazını kestiler'

Onur Şener'in arkadaşı Önder Çimenoğlu, normalde mekanın saat 01.00'de kapandığını belirterek, "Onur, bu saatten sonra çocukluk arkadaşlarıyla doğum günü kutluyormuş içeride. 3-4 müşteri de dışarıdan katılıyor, mekan sahibi de ses etmiyor fakat bir şarkı isteğinde bulunuyorlar. O ara, 'Ben bilmiyorum ya da çalamıyorum' gibi bir ifade kullanıyor, onlar da sinirleniyor. Çalışan arkadaşlar dışarı çıkarıyorlar, tartışıyorlar. Zaten sokakta da kimse yok. Onur kardeşimin boğazını kesiyorlar ve vefat ediyor. 10 senedir tanıyorum, çok iyi bir arkadaşımızdır" dedi.

Tepkiler sürüyor

Öte yandan sanat dünyasından birçok kişi de Onur Şener'in ailesiyle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, tepki gösterdi.

Birlik Sendikası da Onur Şener'in öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. Sendikanın açıklamasında, "Onur Şener'in katledilmesinden bu düzen sorumludur!" denilerek, müzik emekçilerine yan yana gelme ve örgütlenme çağrısında bulunuldu.