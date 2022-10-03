Birlik Sendikası: Onur Şener'in katledilmesinden bu düzen sorumludur

Birlik Sendikası, Ankara'da "istek şarkıyı bilmediği" gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener hakkında açıklama yaptı.

Birlik Sendikası'nın açıklamasında, "Onur Şener'in katledilmesinden bu düzen sorumludur!" denilerek, müzik emekçilerine yan yana gelme ve örgütlenme çağrısında bulunuldu.

Sendika, müzik emekçilerinin gericiler tarafından hedef gösterilmesinin, işsizlik nedeniyle hayatlarına son vermelerinin, şiddet ve cinayetlerin engellenmesi için birlikte mücadele etmenin gerekliliğini vurguladı.

"Sanata, insana, hayata düşman bu çürümüşlüğe karşı tek çözüm, müzik emekçilerinin yan yana gelmesi ve örgütlenmesidir" denilen Birlik Sendikası açıklamasında, "Bu canavarlığa karşı ses çıkarmaya ve sendikamızla mücadele etmeye çağırıyoruz!" çağrısı yapıldı.