Müzisyen Onur Şener cinayetinde 2 gözaltı daha

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İstek şarkıyı bilmediği için öldürüldü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener'i öldürdü.

İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. 3 kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken kırılan cam şişeleri Şener'in boynuna saplandı. Şener olayın ardından yaşamını yitirdi.