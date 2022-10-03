Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesinin ardından İrfan Değirmenci'den açıklama: 'Ortaokul arkadaşımdı'

Ankara’nın Çankaya ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener'i öldürdü.

İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. 3 kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken kırılan cam şişeleri Şener'in boynuna saplandı. Şener olayın ardından yaşamını yitirirken, saldırganlar gözaltına alındı.

Gazeteci İrfan Değirmenci bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Onur Şener'in okul arkadaşı olduğunu ve davanın peşini bırakmayacağını söyledi.

İrfan Değirmenci paylaşımında, "Onur Şener ortaokul arkadaşım. Sınıfın en parlak öğrencisiydi. Basketbol oynar, gitar çalardı. İmrenirdik Ona. Katilleri sanmasın ki bu cinayet örtülür. Katlettikleri, çocukluğummuş gibi hissediyorum. Asla bu davanın peşini bırakmayacağım!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sanatçı Haluk Levent de bugün yaptığı açıklamada, saldırgan Ali G.'nin Çalışma Bakanlığı'nda bürokrat, İlker K'nin Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş ve Semih S.'nin de TAİ'de mühendis olduğu yönünde bilgilerin kendisine ulaştığını söylemişti.