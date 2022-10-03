Haluk Levent açıkladı: Müzisyeni öldürenlerin ikisi bürokrat, biri TAİ'de mühendis

Müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğü olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi.

İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.

3 kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken kırılan cam şişeleri Şener'in boynuna saplandı.

Hastaneye sevk edilen Şener burada hayatını kaybetti, saldırganlar gözaltına alındı.

Sanatçı Haluk Levent, acı olay sonrası taziye mesajını paylaşarak, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Levent, şunları yazdı:

"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar.

ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat

İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş

Semih S. TAİ’de mühendis"