'OnlyFans rüşvet vererek terörist ilan ettirdi' iddiası

OnlyFans'ın ABD'de açılan benzer içerikteki sitelerin üzerine çıkmak için Meta çalışanlarına rüşvet vermekle suçlandığı belirtiliyor.

Webtekno'da yer alan habere göre, OnlyFans, rakip sitede çalışan isimleri Meta aracılığıyla ‘terörist’ listesine ekledi.

2018 yılında atıldığı iddia edilen bu adım nedeniyle OnlyFans'ın rakibi olan sitelerde çalışanlar, Instagram'da ‘terör içeriği barındırıyor' şeklinde işaretledi.

Öte yandan kullanıcıların sadece Instagram ya da Facebook’ta bu şekilde işaretlenmediği, iddiaya göre verilen rüşvet karşılığında Meta çalışanlarının, bu hesapların terör içerikli olduğu bilgisini Microsoft, Twitter, Google ve YouTube ortaklığıyla kurulan Global Internet Forum to Counter Terrorism’e (Terörle Mücadele için Küresel İnternet Forumu) de sunduğu ifade edildi.