OnlyFans vakası: Kapitalizm, pornografi ve çocuk istismarı

Teşhircilik sitesi olarak işlev gören OnlyFans adlı çevrimiçi platformunun, cinsel içerikli paylaşımlarını sınırlandıracağını açıklamasının ardından, 130 milyon kullanıcısı ve 2 milyondan fazla içerik oluşturucusunun büyük bir kısmını kaybetmesi bekleniyor.

OnlyFans'ın bu kararı vermesinin ardındaysa bir pornografi kanalı olarak yola çıkmayan platformun köklerine geri dönme arayışı bulunmuyor. Esas neden finans şirketi MasterCard'ın ödeme yapacağı şahısların reşit olmasını talep ediyor olması. Çünkü büyük ölçüde çocuk pornosuna dayanan platform bu koşulu sağla[ya]macağı konusunda ısrar ediyor.

Platform öte yandan Ekim ayı itibariyle "pornografik ve ya cinsel hizmetler içeren" içeriklere izin vermeyeceğini açıklamasına karşın çıplak video ve resimlere izin vermeye devam edecek.

OnlyFans ilk olarak kullanıcıların içerik üreticilerine ödeme yapabileceği bir platform olarak yola çıkarken bunlar bir ölçüde ufak hobi eğitimleri, müzik yayınları gibi aktivitelerden oluşuyordu. Yani izleyici izlemek istediği içerik için üreticiye ödeme yapmış oluyordu. Ancak firmanın yayıncılık politikasında bilinçli olarak seçtiği esneklik burada pornografik içeriklerin de yayınlanmasının önünü açtı.

Kısa bir sürede pornografi platformuna dönüşen İngiliz firması diğer pornografi firmalarının da dikkatini çekti. Ekim 2018'de, MyFreeCams adlı pornografik sitenin sahibi Leonid Radvinski, OnlyFans'ın ana şirketi Fenix ​​International Limited'in yüzde 75'inden fazlasını satın aldı.

Platform pandemi sırasında popülerliğini arttırırken işsiz kalan "seks işçilerinin" para karşılığında müstehcen videolarını paylaştığı bir alana dönüştü. The Guardian’ın geçtiğimiz yıl hazırladığı bir habere göre Mart 2020'de, Covid-19 pandemisinin başlangıcında, OnlyFans içerik oluşturucularının sayısı yüzde 40 artarken sitedeki kullanıcı sayısıysa 7,5 milyondan 85 milyona yükseldi.

Ancak platformun bilinçli denetimsizliği buraya çocukların da gerek izleyici gerek de üretici olarak katılmasına olanak verdi. Platform kısa sürede çocuk pornosunun yayılması için en büyük zeminlerden birine dönüşürken bu konuda İngiliz makamlarınca herhangi bir yasal süreçle karşılaşmadığı gibi en büyük gelirini de buradan elde etti.

Şirketin cinsel içerikleri Ekim ayından itibaren kaldırması bekleniyor ancak bunun arkasında şirketin çocuk pornografisi platformuna dönüşmesinden duyduğu endişe ya da bir hükümet yaptırımı bulunmuyor. Esas neden para alış verişinin sekteye uğrayacak olması çünkü MasterCard belli yasal yükümlülükler nedeniyle ödeme yapacağı şahısların reşit olması ve rıza gösteriyor olması şartını getirdi. Bu durumda çocukların buradan cinsel içerikli yayın yaparak para kazanması imkânsız hale geliyor.

OnlyFans bugüne kadar sistematik çocuk istismarıyla değil, kolay yoldan zengin olma magaziniyle basında gündeme geldi. Misal ABD’li şarkıcı Bella Thorne’un çıplak fotoğraflarını paylaşacağı vaadiyle platform üzerinden yaptığı yayınla bir günde 1 milyon dolar, bir haftada 2 milyar dolar toplaması ya da diğer içerik üreticilerinin 2020 Avustralya Orman Yangınları’na bağış için pornografik içerikler üretmesi Batı basınında sitenin ve kendini teşhir etme kültürünün reklamını yapmak, olayı magazinleştirmek için kullanıldı.

Twitter’dan pornografik içeriğinin reklamını yapanların 3’te 1’i çocuk

Ancak sitenin pornografik içerik üreticilerinin önemli bir kısmının çocuk olduğuna işaret eden bulgular söz konusu. BBC İngiltere, geçtiğimiz yıl hazırladığı bir belgeselde, dünya çapında Twitter’da OnlyFans’taki pornografik profillerinin reklamlarını yapan şahısların üçte birinin reşit olmadığına dikkat çekti.

Bu yılın Mayıs ayında yine BBC’nin hazırladığı bir raporda OnlyFans'ın "reşit olmayan kullanıcıların müstehcen videolar satmasını ve görünmesini engelleyemediğini" bildirdi.

BBC hazırladığı raporda İngiltere polisi, okullar ve İngiltere’nin çocuk destek hattı Childline'dan gelen verilerden faydalandı.

Sosyal medya devleri çocuk istismarında pornografi sitelerinin önünde

Bununla birlikte OnlyFans çocuk istismarı konusunda diğer platformlarla karşılaştırıldığı zaman hafif kalan bir tablo ortaya çıkartıyor.

ABD’nin Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi, OnlyFans'ta yılda 100'den az çocuk cinsel istismar materyali vakası bildirirken, Kanada menşeli MindGeek'in adlı pornografik içerik tekelinin sahip olduğu şirketlerde yaklaşık 13.000 vaka, Twitter’da 65.000 vaka ve Facebook’ta 20 milyon vaka bildiriyor. ABD’nin kamu denetleme kurumuna göre Facebook’ta yıl içinde ortaya çıkan çocuk cinsel istismar materyali miktarı tüm vakaların yaklaşık yüzde 95'ini oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıllarda yine finans şirketlerinin yasal ödemeler için aldığı karar sonucunda menşeli oldukları ülkedeki yasal pornografik şirketleri rıza dışı çekilen veya yayınlanan videolarını kaldırmak zorunda kalmıştı. Söz konusu rıza dışı videolar sadece çocuk istismarını kapsamakla kalmayıp, insan ticareti ve cinsel saldırı yoluyla elde edilen görüntüleri içeriyor.

Basın çocuk istismarını değil, işsiz kalacak seks işçilerini ‘düşünüyor’

Öte yandan Bloomberg’de konuya ilişkin çıkan yazıda OnlyFans vakasında buradan mağdur olacak içerik üreticilerini görmeyi tercih etti.

İçerik üreticilerinin “geçim kaynaklarını kaybedeceğine” dair endişelerini dile getirdiği yazısında Bloomberg “seks işçileri” olarak adlandırdığı çeşitli içerik üreticilerle yaptığı görüşmelere yer verdi.

Görüştüğü içerik üreticilerinin abonelik ücretinden ismine ve fotoğraflarına kadar yer veren Bloomberg kendisine demeç veren modellerin hangi eylemleri uyguladığına kadar detay vererek bu insanların okul harçlıklarını çıkarttığı, pandemi sırasında pornografi işi yaparken işsiz kaldıkları, ya da bir başka platform olan Twitch’te bu kadar para kazanamadıklarına ilişkin hikâyeler işlemeyi tercih etti.

Öte yandan OnlyFans’ın kararı sonucunda bu insanların “mağdur olacağına” dikkat çeken Bloomberg, pornografik modellerin OnlyFans yerine hangi siteye gidebileceklerine işaret edecek kadar ileri gitti.