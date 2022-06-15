Onlarca kişiyi dolandıran emekli imama 82 yıl hapis cezası

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre 44 kişi sahte senetlerle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Eyüpsultan'daki eski Bali Baba Camisi imamı Davut Başkan isimli kooperatif başkanı üzerinden "Gül-Kılıçlar Konut Yapı Kooperatifi konut projesi" duyuruldu. Silivri’de bulunan projeden ev almak isteyen çoğu imam ve müezzin onlarca kişi kooperatife üye oldu. Kooperatif üyeliği sürecinde üyelerin imza sirküleri de alındı.

'Usulsüzlük var' iddiası

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 2012’de başlanan proje geç de olsa tamamlandı üyelerin çoğu ödemelerini yaptı ve tapularını aldı. Ancak bu süreçte üyelerin bazıları ile kooperatif başkanı Davut Başkan arasında tartışma çıktı. Kooperatifte usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Üyeler Başkan’ın sevgilisi Genica Adam adına kayıtlı Gendav İnşaat üzerinden usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Başkan ve Genica Adam hakkındaki suç duyurularına ilişkin süreç devam ederken kooperatif yönetimi değişti. Üyelerin çoğu tapularını aldıktan kısa süre sonra ilk şoku yaşadı. Sahibi oldukları evleri için ödemelerini yapan 50’ye yakın üye birer birer icralık oldu.

'Senetler sahte' şikâyeti

İcra takiplerinde alacaklı konumda kimi zaman Gendav İnşaat şirketi, kimi zaman ise Davut Başkan’ın ismi yer aldı. Kooperatif üyeleri bir yandan gelen haciz yazıları ile uğraşırken bir yandan da icra takibine konu senetlerin sahte olduğunu öne sürerek savcılıkların yolunu tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikâyetleri tek tek topladı. İcra takibine konu senetler üzerinde inceleme yapıldı. Hazırlanan bilirkişi raporları, senetlerin sonradan oluşturulduğunu ortaya koydu. Savcılık, Davut Başkan ve Genica Adam hakkında dava açtı.

Suçlamaları kabul etmedi

Mahkeme dün görülen 9’uncu duruşmada kararını verdi. Duruşmaya katılan Davut Başkan, suçlamaları kabul etmedi. Başkan, alınan tüm kararların kooperatif genel kurulundan alındığını söyledi. Mahkemenin son sözlerini aldığı Genica Adam ise “Olaylarla ilgim yok. Beraatımı istiyorum” dedi.

82 yıl hapis cezası aldı

Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Davut Başkan’a 79 yıl 2 ay hapis 110 bin TL adli para cezası verdi. Başkan'a özel belgede sahtecilik suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Genica Adam beraat ederken ikili hakkındaki yurtdışı yasağını içeren adli kontrol kararının devamına karar verildi. Mahkeme, mağdurların avukatlık ücretlerini de Başkan’ın ödemesine karar verdi.

Mağdurlardan T. E. “Yıllardır bu sorun ile uğraşıyoruz. Sahte senetler yüzünden işi bozulan esnaflar oldu. Bana 150 bin liralık sahte senetle işlem yapıldı. Bir başka mağdurun, kooperatifi üye olurken verdiği 2 bin 500 liralık senedin başına '7' eklenerek 72 bin 500 lira olarak işleme konulmuş. Birçok insan, mahkemelerin istediği teminatları yatıramadı. Düşünün, sahte bir alacak yaratan kişi, hiçbir ödeme yapmadan senedi işleme koyarken, borçları olmayan bizler bir de teminat paraları bulmaya çalıştık. Bu konuda bir düzenleme yapılması şart” diye konuştu.

İmam da var hâkim de

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şikâyetçi konumda olan kişilerin önemli bir bölümü Diyanet İşleri Başkanlığı’ne mensup. Beşiktaş Yıldız Camii imamı Hayrettin Hatipoğlu, Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Gerboğa, Kuran kursu hocası Zehra Demir Katkat, Nurşen Özsağır, Ömer Karamustafaoğlu, Ahmet Gücükoğlu, Binnaz Erdoğan Ertuğrul, Pendik Belediyesi’nde görevli Muhammet Karahalilöz ve İstanbul Vergi Mahkemesi Hâkimi Salih Tüysüz yer aldı.

Yurtdışı çıkış yasağı bulunan Davut Başkan'ın Diyanet-Sen Şube Başkanı olarak da görev yaptığı da öğrenildi.