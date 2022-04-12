Onlarca akademisyeni işten çıkaran Nişantaşı Üniversitesi 174 kişilik ilan açtı

Onlarca akademisyeni işten atan Nişantaşı Fakültesi, 174 kişilik akademik personel ilanı açtı.

Alım listesinde, hakını aradığı için işten atılan araştırma görevlilerinden boşalan birçok kadro da yer alıyor.

Ne olmuştu?

Yaklaşık iki hafta önce, Nişantaşı Üniversitesi’ndeki çok sayıda araştırma görevlisi sözlü bildirimlerle hukuksuzca işten çıkarılmaya başlanmıştı. Bu adıma tepki gösteren akademisyenlere okul yöneticilerinin hakaret ettiği görüntüler büyük tepki çekmişti.

Hukuksuzluklara itiraz eden akademisyenler, okul yönetimi tarafından listelenerek fişlenmişti.

An itibariyle 34 akademisyenin okulla ilişiğinin kesildiği kesinleşti.

Birden fazla akademisyene de şimdiden seneye sözleşmelerinin uzatılmayacağı yönetim tarafından bildirildi.

'Patron neye öncelik verdiğini hepimize gösterdi'

25/2 maddesiyle işten atılan akademisyenlerden biri yeni alım ilanıyla ilgili soL’a konuştu.

Yeni alım ilanlarının açılmasına şaşırmadığını bildiren araştırma görevlisi, vakıf patronlarının eğitimde neye öncelik verdiği açısından da iyi bir örnek olduğunu sözlerine ekledi.

YÖK kanununa göre bir bölümün açık kalabilmesi için en az iki araştırma görevlisi kadrosu olması gerektiğini hatırlatan akademisyen şunları ekledi:

‘’YÖK kanununda bir bölümün açık olması için en az iki araştırma görevlisi bulundurulma zorunluluğu var. Bu zorunluluk olmasa belki de bu ilanlar bile açılmaz.

Çünkü birçok vakıf üniversitesinde bilime harcama bir ek maliyet olarak görülüyor.