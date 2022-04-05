Nişantaşı Üniversitesi'ndeki akademisyenler odalarından çıkartıldı

Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin kadrosunda yer alan akademisyenlerin, öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın ofislerinden çıkartıldığı öğrenildi. Akademisyenlerin ofislerinin önüne boş kolilerin bırakılmış olduğu aktarıldı.

Ofislerinden çıkartılan Doçent ve Profesörler fakültenin alt katında bulunan uygunsuz odalara yerleştirilirken, Doktor Öğretim Üyeleri ve Araştırma görevlileri ise tek bir ofise yerleştirildi. Doktor Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin yerleştirildiği ofiste yaklaşık olarak 100 akademisyenin bulunduğu ve ofisin yetersiz olduğu belirtildi.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin kadrosunda yer alan akademisyenlerin boşaltılan ofislerine ise Mühendislik Fakültesi kadrosunda yer alan akademisyenlerin yerleştirildiği öğrenildi.