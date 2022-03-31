'Nişantaşı Üniversitesi’ndeki akademik kıyımı ve zorbalığı kınıyoruz'

Nişantaşı Üniversitesinde yaşanan işten çıkarmalarla ilgili üniversitelerde faaliyet yürüten üyesi dernekleri ortak bir açıklama yayınladı.

Nişantaşı Üniversitesi'ndeki akademik kıyım ve zorbalığın kınandığı açıklamada, akademisyenlerin işlerine geri dönene ve talepleri karşılanana kadar derneklerin her türlü platformda tepkilerini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

Nişantaşı Üniversitesi’ndeki akademik kıyımı ve akademisyenlere dönük zorbalığı kınıyoruz



Nişantaşı Üniversitesi'nde dünden bugüne yaşanan akademisyen kıyımı, ülkemizde vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin güvencesiz ve kölelik düzeyindeki çalışma koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi. Şu ana kadar işten çıkarılan araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin sayısının 60’ı bulduğu belirtiliyor.

İşinden edilen akademisyen arkadaşlarımızın yanındayız ve mücadelelerini destekliyoruz. Üniversite dernekleri olarak aşağıdaki hususların uygulanmasının üniversitelerde olması gereken idari ve akademik teamüller açısından acil olduğunu düşünüyoruz.



İşten çıkarılan akademisyenler görevine iade edilmeli ve işten çıkarmalar durdurulmalıdır.

Haklarını korumak isteyen akademisyenlere hakaret eden rektör yardımcısının akademik etik gereği görevine son verilmelidir.

Yükseköğretim Kanunu uyarınca devlet üniversiteleriyle vakıf üniversitesinde aynı kadroda çalışan akademisyenlerin maaşları eşitlenmelidir.



Tepkilerimizi akademisyen arkadaşlarımız işlerine geri dönene ve talepleri karşılanana kadar her türlü platformda sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

BİRARADA Derneği

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği

Üniversite Katılımcıları Derneği

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği