"Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu"nun çağrısıyla 7 Nisan Perşembe günü Ankara Batıkent AVM Sinan Bengier Salonunda bir etkinlik gerçekleştirildi.

Platform üyesi emekli hemşire Alime Güney, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ve SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya’nın konuşmacı olduğu etkinlikte "Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu"nun ortaya çıkışı ve bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar aktarıldı, hastanenin Yenimahalle halkı ve ülkenin dört bir yanından gelen onkoloji hastaları için önemi anlatıldı.

Sağlıkta piyasalaşmasının bir uzantısı olan şehir hastanelerinin kamuya bindirdiği büyük ekonomik yük ve sağlık hizmetlerinde yarattığı sorunlar üzerinde durulurken, etkinlik platform üyeleri, mahalle sakinleri, Onkoloji Hastanesi'nde hizmet alan hastalar ve hasta yakınlarının katkılarıyla devam etti.

Etkinlik, hastanenin kapatılmaması için sürdürülecek olan mücadelede önümüzdeki süreçte planlanan çalışmaların aktarılmasıyla son buldu.