'Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılması hastaları ölüme yollamak demek'

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin açılacak olması gerekçesiyle Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılması planlanıyor. Türkiye'nin önemli onkoloji hastanelerinden birisi olan Ankara Onkoloji Hastanesi, ülkemizde bu alanda eğitim ve araştırma vasfına sahip tek onkoloji hastanesi konumunda.

Ankara Onkoloji Hastanesi'ni Kapatmayın Platformu'ndan Alime Güney, Devrim Yardımcı ve Fatma Akay, burasının kapatılması halinde yurttaşların ve hastane emekçilerinin nasıl etkileneceğini ve verdikleri mücadeleyi soL'a anlattı.

'Hastaları ölüme göndermek...'

Kanser hastalarının özel bakım ve özel tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirten Alime Güney, kemoterapi tedavisi gören ve tüm bağışıklık sistemi zayıflamış olan kanser hastaları için en ufak bir enfeksiyona maruz kalmanın yıkım anlamına geleceğini belirtti. Kanser hastalarının şehir hastanesinde tedavi görmesi hakkında konuşan Güney "Bir kanser hastasının şehir hastanesinde bir yerden başka bir yeri bulmak için sarf edeceği çaba düşünüldüğünde hastanın bağışıklık ve enerji durumu da göz önüne alındığında, hastaların şehir hastanesinde tedavi görmesi, hastaları ölüme göndermek anlamına gelir." dedi.

Kanser tedavisi gören kimi hastaların tedavi için şehir dışından geldiğine ve uzun süre boyunca Ankara'da kalmak durumunda olduğuna dikkat çeken Fatma Akay, Ankara Onkoloji Hastanesi'nin yakınında bulunan Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerinin konuk evleri hakkında "Hastaların uzun süreler boyunca Ankara'da kalmaları gerekebiliyor. Kimi hastalarla yaptığımız söyleşiler doğrultusunda, şehir dışından gelip aylarca Ankara'da kalan hastalar var. Hastaların konaklama masraflarını karşılaması mümkün değil" dedi. Konuk evlerinin ulaşım, hijyen, yemek ve konaklama ücreti gibi imkanlarına değinen Akay, kanser hastalarının bu imkanlardan mahrum kalmasının çok büyük bir kayıp olacağını belirtti.

'Şehir hastanelerinde iş yükü çok fazla'

Onkoloji hastanesinin taşınması ile birlikte yurttaşların yanı sıra hastanede çalışmakta olan emekçilerin de oldukça etkileneceğini belirten Güney, Ankara Onkoloji hastanesinde 400'ü hekim, 800'ü hemşire olmak üzere toplamda 2 bin 500 emekçinin çalıştığını belirtti. Güney, hastanede çalışan tüm emekçilerin konuya dair dilekçe verdiğini ancak bir karşılık alamadıklarını aktardı.

Elazığ ve Mersin'deki şehir hastanelerinin onkoloji bölümünde çalışan emekçilerle söyleşi gerçekleştirdiklerini dile getiren Devrim Yardımcı, gerçekleştirilen söyleşiler doğrultusunda, istifa oranlarının hekimler arasında ciddi anlamda artış gösterdiğini ve bunun haricinde sadece hekimlerin değil orada çalışan taşeron işçiler de dahil olmak üzere tüm emekçilerin mutsuz bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Şehir hastanelerinde çalışan emekçilerinden imkanı olanların tayinle daha uzak ancak koşulları görece daha iyi olan yerel hastanelere geçtiğini aktaran Yardımcı, "Şehir hastanelerinde çalışan tüm emekçiler ciddi sorunlar yaşıyor. Bu sorun yalnızca ekonomik değil. Şehir hastanelerinde ciddi bir emek sömürüsü var, iş yükü çok fazla" dedi. Yardımcı, şehir hastanelerinin yapısal büyüklüğünden dolayı hem sağlık hizmeti vermek açısından hem de denetim açısından bir çok soruna yol açtığını da ekledi.

Kısa sürede 18 bini aşkın imza toplandı

Yardımcı, İlkadım Mahalle Meclisi'nde, Ankara Onkoloji Hastanesi'nin taşınacağına dair konunun gündeme gelmesiyle birlikte kurulan ve çalışmalarına başlayan Ankara Onkoloji Hastanesi'ni Kapatmayın Platformu'nun, günümüze kadarki süreçte kimi platformlar, dernekler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarla toplantı ve görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan görüşmelerin ve toplantıların olumlu ve Platform'u destekler nitelikte olduğunu vurgulayan Yardımcı, mücadele sürecinin gerçekleştirilen toplantılar ve görüşmeler neticesinde şekillendiğini belirtti.

Çalışmanın ana hatlarının şekillenmesiyle birlikte konuya dair bilgilendirici bir broşür hazırlandığını ve hem fiziksel hem de sanal ortam üzerinden imza kampanyası başlatıldığını aktaran Yardımcı, kısa süre önce başlatmış oldukları imza kampanyasında yalnızca sanal ortam üzerinden 18 binin üzerinde imza topladıklarını belirtti. Yardımcı konuya dair "Kısa sürede bu sayılara ulaşmış olmamız mutlu edici ancak bu konu normalde milyonları ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla önümüze koyduğumuz hedeflerden birisi de daha geniş bir yelpazeye ulaşarak bu imza sayılarını arttırmak" dedi.

2 Mart'ta basın açıklaması yapılacak

2 Mart Çarşamba günü TBMM'de basın açıklaması gerçekleştireceklerini söylen Yardımcı, gerçekleştirecekleri basın açıklamasının kitlesel değil temsili bir açıklama olacağını aktardı. Yardımcı, basın açıklamasında görüştükleri siyasi partilerden milletvekillerinin ve Meclis'te yer almayan diğer siyasi parti temsilcilerinin yer alacağını belirtti.

2 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan basın açıklamasından sonraki süreçte ise Ankara Onkoloji Hastanesi önünde kitlesel bir basın açıklaması yapmayı planladıklarını belirten Yardımcı, alana dönük olarak stant çalışmaları ve esnaf, yurttaş ziyaretleri gerçekleştireceklerini aktardı.