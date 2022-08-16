Önce ücretsiz izin, sonra haftanın 7 günü 12 saat mesai: Luna’da zorunlu mesai dayatması

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Sitesinde bulunan Luna Elektrik isimli elektrik sayaçları üreten firma daha önce yüzlerce işçiyi zorla ücretsiz izne çıkarmasıyla gündeme gelmişti. İşçilerin ne yiyip ne içeceğini, kiralarını, borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünmeyen Luna patronları haftalarca çaresizliğe mahkum ettikleri işçileri şimdi de ölümüne çalışmaya zorluyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasta olan işçiler, “200 bin adet chip geldi, yetiştirmemiz gereken siparişler var” denilerek 7 gün 12 saat boyunca çalıştırıldıklarını ve mesai zorlamasına karşı işçilerde büyük bir öfke oluştuğunu belirtti.

İşçiler arasında kulaktan kulağa kimsenin zorunlu olarak bu kadar fazla mesai yapamayacağının konuşulduğunu aktaran işçiler, mesai ücretlerinin ise doğru hesaplanacağına dair şüpheleri olduğunu ifade ettiler.

Fabrikada yaşanan bu esnek çalışma yaşamının, işçilerin çalışma koşullarını daha kötü hale getirdiğini ve bu çalışma koşullarına karşı birlik olunması gerektiğini belirttiler.

📢Önce ücretsiz izin, sonra 7 gün 12 saat mesai: Luna’da zorunlu mesai dayatması!



🔴PE Ağı ile temasta olan işçiler çok öfkeli olduklarını dile getirdiler.



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