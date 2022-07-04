Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Luna Elektrik işçileri patronların tedarik sıkıntısı bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldıklarını belirtti.

İşçiler, “Fabrika bir süre önce İsviçreli Lndis+Gyr isimli bir şirkete satıldı. Biz de firma kurumsallaşır, şartlarımız düzelir diye umutla bekledik. Ama daha da kötü oldu. Satıştan sonra tedarik sıkıntısı bahanesiyle yeni işçiler ücretsiz izne çıkarılmaya başlandı. Eski işçiler ise yıllık izinleri zorla kullandırıldıktan sonra ücretsiz izne çıkarıldı. 800 kişiden 500 kişi kadarı haftalardır çeşitli sürelerle ücretsiz izne çıkarıldı. İşe dönüp dönemeyeceğimizi veya ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Kiramızı, faturamızı ödeyemiyoruz. Evimize ekmek götüremiyoruz.” dedi.

Fabrikada ücretsiz izne çıkanların dışında işten çıkarılan işçilerin de olduğunu söyleyen işçiler, bu sırada geçinebilmek için yevmiyeli bir işe gitmek istediklerinde aniden arayıp mesaiye çağırıldıklarını ifade ettiler.

'Bir süre 7 gün günde 12 saat çalıştık'

Fabrikada çalışma koşullarında her dönem olumsuzluklar olduğunu belirten işçiler, “Luna Elektrik’te çalışma koşulları hep kötüydü. Zorla fazla mesaiye kaldığımız oldu. Bir süre hiç izin kullanmadan 7 gün 12 saat çalıştık. 25 dakikalık yemek ve 10 dakikalık çay molalarımız hiç yetmedi. Tuvalete gitmek bile izne tabi. Bu yüzden koşullar hep kötüye gidiyor.” dedi.

Fabrikada 2014 yılında işçilerin sendikalaşmak istediği için işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, fabrikada şartların sürekli kötüye gittiğini aktardı.

İşçiler, keyfi ücretsiz izinlerin durdurulması için mücadele edeceklerini belirttiler.

📢Luna Elektrik’te yüzlerce işçi zorla ücretsiz izne çıkarılıyor!



🔴İzmir Çiğli organize sanayi bölgesindeki Luna Elektrik’te işçiler zorla ücretsiz izne çıkarılıyor.



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