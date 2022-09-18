Önce sayaçları söktü ardından kiracısını ve kızını darp etti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ev kirasına yüzde 50 zam yapmak isteyen ev sahibi Turan Bulut, zam talebine karşı çıkan kiracısı Remziye Altunbaş'ın dairesinin su ve elektrik sayaçlarını söküp, Altunbaş'ı ve kızını darp etti. 16 yaşındaki kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş ile yaşayan Remziye Altunbaş, "Ev sahibi bana 'Sizi eve devletle koymadım ki devletle çıkarayım' dedi" ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre; Bahçelievler'de kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş ile birlikte yaşayan Remziye Altunbaş'ın ev sahibi Turan Bulut, kiraya zam yapmak istedi. Remziye Altunbaş, 2 bin 400 lira olan ev kirasının yüzde 25 zamla 3 bin lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı. İddiaya göre ev sahibi Turan Bulut, kiranın 3 bin 700 lira olarak ödenmesini istedi. Remziye Altunbaş'ın bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine Bulut, Altunbaş'ın elektrik ve su sayacını söktü.

Sayacın takıldığını görünce darp etti

Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne Altunbaş, geceyi oğluyla birlikte balkonda geçirdi. Sabah uyandığında oğlunun yaralarına karınca dolduğunu gören Remziye Altunbaş, elektrik ve su sayaçlarının yeniden takılması için müracaatta bulundu. Herhangi bir borcu bulunmadığı ve sayaçların sökülmesi yasal olmadığı için görevliler gün içinde yeniden sayaçları taktı. Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan Bulut, elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remziye Altunbaş ve kızına saldırdı. İki kadını darp eden Turan Bulut'u bina sakinleri uzaklaştırdı.

'Sizi eve devletle koymadım ki devletle çıkarayım'

Olayın ardından anne kız önce hastaneden darp raporu aldı, ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Başından geçenleri anlatan Remziye Altunbaş, “Ev sahibim evin kirasına zam yaptı. Ben yüzde 25 zam yaptım. Onu kabul etmedi. Beni aradı. 'Siz beni dinlemiyorsunuz, kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Zammı beğenmiyorsunuz' dedi. Ben de ona devletin yüzde 25 zam sınırı getirdiğini söyledim. Bana, 'Ben sizi devletle eve koymadım ki evden de sizi devletle çıkarayım.' Geçen gün dışarı çıktım. Oğlum beni aradı. Anne elektrik gitti, vantilatör çalışmıyor, ateşler içinde yanıyorum dedi. Baktım ev sahibim aramış. Dönüş yaptım. Bana 'Hiç boşuna kira yatırma, evden çıkacaksınız' dedi. Elektrik sayacını, su sayacını kesmiş. 24 saat hem susuz hem de elektriksiz kaldım. Oğlum elektriksiz nefes alamıyor. Çare olarak geceyi geçirmek için terasa çıkardım. Sularımızı dışarıdan almak zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdik. Sabah uyandım karıncalar dolmuş yaralarına. Bize karışmasın, biz yüzde 25 zammı yapıyoruz" dedi.

'Sabah kalktım ki karıncalar yaralarıma dolmuş'

Ev sıcak olduğu için geceyi terasta geçiren kelebek hastası Muhammet Altunbaş ise, “Gece benim için çok sıcak geçti. Akşam 8 gibi yukarı çıktık. Uzanmak istedim ama hava sıcaktı. Esmesini bekledim. Çok zor oldu. Karıncalar vardı, arı vardı. Sabah kalktım ki karıncalar yaralarıma dolmuş. Annem başımda bekledi ki uyuyayım. Yemeğimi bile zor yedim. Mum ışığında, telefon fenerinde yedim. Çok zor uyudum ama rahat uyuyamadım" ifadelerini kullandı.