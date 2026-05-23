Önce paylaştı, sonra sildi: Erdoğan, Trump'a gerçekten 'asırlardır beklenen lider' mi dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan paylaşım Trump'ın "yüzyıllardır beklenen lider" diye övüldüğü, tırnak içinde Erdoğan’a aitmiş gibi görünen bir cümleyle devam etti.

Trump'ın kendisine ait Truth Social platformunda paylaştığı mesajın tamamı şöyle:

Teşekkürler Başkan Erdoğan!

'Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği lider. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün bizzat kendisi.'

Erdoğan’ın, paylaşımda tırnak içinde aktarıldığı gibi bir ifadeyi kamuoyu önünde kullanmadığı biliniyor. Trump'ın mesajı bu nedenle akılları karıştırdı.

Ancak Erdoğan ve Trump son olarak 20 Mayıs’ta telefonda görüşmüştü. Telefon görüşmesi Trump’a sorulduğunda “Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor” demişti.

Bu nedenle, alıntılanan sözün Erdoğan tarafından telefon görüşmesi sırasında Trump'a söylenmiş olması kuvvetle muhtemel.

Öte yandan ABD başkanı, merak uyandıran paylaşımını yaklaşık iki saat sonra profilinden kaldırdı.

Trump'ın sildiği paylaşım

