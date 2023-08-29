Önce genelge gönderdi ardından 'zorunluluk yok' dedi: Bakandan 'beyaz önlük' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Ankara'da düzenlenen "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakanlık yöneticileri ve il milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde öğretmenlerin 'bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi' gerektiğini söyleyen Tekin, beyaz önlük giyilmesi için valiliklere gönderilen genelgeye ilişkin de açıklamada bulundu.

Tekin, konuya ilişkin "Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de en azından öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" dedi.

Tekin'in, birkaç gün önce öğretmenlerin beyaz önlük giymesine yönelik valiliklere genelge göndermesinin ardından "zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" açıklaması dikkat çekti.