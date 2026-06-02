Önal Grup basın emekçilerinin haklarını gasp ediyor: 10 basın emekçisi işten çıkarıldı

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Ferit Önal’ın patronu olduğu Önal Grup bünyesinde Ankara’da 19 Ocak 2026 tarihinde yayın hayatına başlayan Türk Havadis gazetesinde çalışan basın emekçileri, maruz kaldıkları hak gasplarını kamuoyuyla paylaştı. Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, gazetenin kuruluş sürecinde çalışanlara vaat edilen en iyi ekipmanlar, profesyonel stüdyo ve güçlü medya yapılanması gibi sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Basın emekçileri eksik imkanlarla çalıştırılırken, yaşadıkları mağduriyetler bununla da sınırlı kalmadı.

Tehdit ve işten çıkarma

Gazetede çalışan emekçilerin maaşları yaklaşık 20 gün boyunca ödenmedi. Ücretlerinin neden yatırılmadığını soran çalışanlar, şirket ortaklarından biri tarafından açıkça tehdit edildi. Çalışanlara ise çalıştıkları şirketin bir devlet kurumu değil özel bir şirket olduğu, maaşların günü gününe yatmayacağı, beğenenin kalıp beğenmeyenin ve itirazı olanın gidebileceği söylendi. Bu sürecin ardından, 22 Nisan 2026 tarihinde maaşların yatırılmasının hemen akabinde 10 basın emekçisi işten çıkarıldı. İşten çıkarma gerekçesi olarak "görülen lüzum üzerine" ve "faaliyeti durdurma" ibareleri kullanılmasına rağmen, görülen lüzumun ne olduğu açıklanmadı ve şirketin bünyesindeki faaliyetlerin devam ettiği vurgulandı.

Yeni yatırımlara bütçe var, emekçiye yok

İşten çıkarılma sürecinde imzalanan fesihnamelerde, belirlenen ihbar tazminatı ve Nisan ayına ait hak edişlerin en geç 10 Mayıs tarihinde yatırılacağı taahhüt edilmesine rağmen ödemeler hâlâ yapılmadı.

Haklarını arayan eski çalışanlar, "Ödemeleri şu kadar gün içerisinde yapacağız, biz de ödeme bekliyoruz" denilerek üç haftadır geçiştirildiklerini ifade etti. Daha birkaç hafta önce çalışanlarına yeni fabrika yatırımı yaptığını duyuran şirket yönetiminin, emekçilerin ücretleri söz konusu olduğunda sorumluluktan kaçtığı belirtildi.

Türk Havadis’ten çıkarılan basın emekçileri, Önal Grup yönetimine seslenerek hak gasplarından vazgeçilmesini; işten çıkarılan tüm basın emekçilerinin ücret, ihbar, kıdem ve diğer yasal haklarının eksiksiz ödenmesini talep etti. Baskı, tehdit ve yıldırma uygulamalarına maruz kalan emekçiler, haklarını alana kadar mücadele etmeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini duyurdu.