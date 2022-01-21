Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri Ömür hemşirenin katledildiği 10 numaralı Aile Sağlık Merkezi'nin önündeki açıklamaya katıldı.

Burada Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan açıklamada, "Ömür’ün katili sadece o tetiği çeken değil, o tetiği çekerken sırtını yasladığı bu düzendir" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Dün burada bu saatlerde bir cinayet işlendi. Bu ASM’de görev yapan, hemşire kadın yurttaşımız, 10 yaşında bir kız çocuğu annesi 33 yaşındaki Ömür Erez silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bir kadın kardeşimizin, dostumuzun, komşumuzun ya da çalışma arkadaşımızın daha yaşama hakkı elinden alındı. Çünkü katil Rahmi Uygun öldürmeyi kendinde hak gördü ve ifadesinde arsızca sebeplerini sıralayabildi. Biz biliyoruz ki, Ömür’ün katili sadece o tetiği çeken değil, o tetiği çekerken sırtını yasladığı bu düzendir.

Her yıl yüzlercesi yaşanan olaylar sonrasında gördük ki bu düzen kadın katillerini, tecavüzcüleri, tacizcileri koruyor, kolluyor. Bu düzen ve siyasi iktidar, kadınlar tüm bu yaşanan haksızlıkları sineye çeksin,sesini çıkarmasın istiyor. Kaderimiz böyle diyeceğiz, Ömür’ün alnına bu yazılmış, ömrü bu kadarmış diyeceğiz öyle mi? Öyle değil! Kadınlar artık ‘öldürülme korkusu’ olmadan yaşayabilecekleri bir ülke istiyor. Taciz edilme kaygısı olmadan kararlarını özgürce alabilecekleri kentler kurulsun istiyor.

Gelecek kaygısı, işten atılma korkusu ve geçim derdi ile uğraşmak değil, ayrımcılığa maruz kalmadıkları eşit bir hayatın tadına varmak istiyor. Zihinleri ev ve bakım işleri ile değil, bilimle, sanatla ve sporla meşgul olabilsin istiyor.

Böylesi bir yaşamı ve bunu sağlayan düzeni herkesten çok kadınlar istiyor. Bunun için bir araya geldik, gelmeye devam ediyoruz. Mahallelerde,iş yerlerinde kadın dayanışma komitelerini kuruyoruz. Kadınlar yaşasın diye ayağa kalkıyoruz! Ömür’ün katiline hesabını soracağız! Yaşasın dayanışmamız! Yaşasın eşitlik ve özgürlük mücadelemiz!"