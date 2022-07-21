Omurgasıza Zelenskiy’nin adı verildi

Afrika’da kalıntıları bulunan soyu tükenmiş omurgasız bir deniz canlısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin adı verildi.

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, Etiyopya’da keşfedilen fosil 2021’de araştırma için Polonya’daki Silesia Üniversitesi’ne götürülmüştü.

Makaleye göre deniz canlısı Zelenskiy’nin ‘cesareti’ onuruna "Ausichicrinites zelenskyyi" adını aldı. Ausichicrinites zelenskyyi'nin deniz yıldızları, deniz hıyarları ve deniz kestaneleri ile evrimsel bağlantıları olduğu açıklandı.

'Zelenskiy'nin onuruna'

Newsweek'e konuşan Silesia Üniversitesi'nden Mariusz Salamon "Fosil olağanüstü bir şekilde korunmuştur. Ausichicrinites zelenskyyi'nin 10 büyük kolu ve alt tabakayı kavramak için tabanın yakınında pençe benzeri uzantılardan oluşan bir halkası vardı. Yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadı ve kol hareketlerinin olası izlerini gösteriyor" dedi.

Salamon omurgasızın Zelenskiy olarak adlandırılmasına ilişkin olarak, "Ukrayna'nın altıncı ve şu anki cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin onuruna, özgür Ukrayna'yı savunmadaki cesareti ve yiğitliği nedeniyle bu isim verildi" dedi.

'Ausichicrinites zelenskyyi' fosilleri

Fosil buluntusu 145 ile 201 milyon yıl öncesine tarihlendiriliyor. Ausichicrinites zelenskyyi yaklaşık 5 cm çapında. Neredeyse eksiksiz olan fosil kalıntılarına Etiyopya'da bir kazı sırasında ulaşıldı.