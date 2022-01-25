Ömer Koç: Göçmen sorunu artabilir

Koç Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 35. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı’nda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, düzensiz göçmenler sorununun önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi göründüğünü söyledi.

Katar'ın eski hasımlarıyla barıştığına, Suriye'nin Arap dünyasına dönüşü için de adımlar atıldığına şahit olunduğunu belirten Koç, “Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ise ekonomik menfaat çatışmaları görülüyor. Ankara'nın, Abu Dabi ile önemli ilerleme sağladığı uzlaşma gayretlerinin Kahire'den aynı karşılığı bulamadığı anlaşılıyor. Tahran ile de pek çok konuda görüş ayrılıklarımız bulunuyor” dedi ve şöyle konuştu:

“Kanaatimce bölgedeki en ciddi risk, güneyimizdeki devletlerin giderek işlevsiz hâle gelmesi. Bunların bazıları; Lübnan'da gördüğümüz gibi vatandaşlarına en temel hizmetleri dahi sağlayamaz hâldeler. Önümüzdeki dönemde daha büyük toplumsal hareketlere ve göç sorununun arttığına şahit olabiliriz.”

IMF reçetesini hatırlattı

Koç, ekonomik toparlamanın gerçek reçetesinin de “2000'li yılların ilk 10 senesinde yapıldığı gibi ciddi reformlar uygulayarak ülke riskini azaltmak” olduğunu söyledi.