Ömer Çelik'ten Hüda Kaya'ya tepki: 'Şahsiyetsizlik'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı.

HDP'li Hüda Kaya'nın konuyla ilgili sosyal medyadaki "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaya, tepkiler üzerine paylaşımını silerek, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" diye yazdı.