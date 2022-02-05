Hüda Kaya'dan Oya Ersoy'a: Bin beş yüz yıl geriden ilham alınarak daha 'ilerici' olunabilir

HDP milletvekili Oya Ersoy Meclis'te yaptığı konuşmada AKP'nin gerici adımlarına tepki göstererek "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz" ifadesini kullanmıştı.

Bu konuşma sonrası yandaş medya ve AKP'liler, Oya Ersoy'u hedef gösteren açıklama ve haberlere imza atmıştı.

AKP'liler ve yandaş medyanın ardından Ersoy'u hedef alan son isim HDP'li vekil Hüda Kaya oldu.

"İlercilik ve gericilik ithamlarıyla Saray rejimini gericilik üzerinden vurmaya çalışma çabaları hem beyhudedir hem de sapla samanı karıştırmaktır" iddiasında bulunan Kaya, "Coğrafyamızın tarihinde inançlara AKP kadar düşmanlık etmiş, yozlaştırmış, milyonlarca insanı inançlardan uzaklaştırmış ve inanç değerlerini istismar etmiş başka bir iktidar yoktur. Diğer yandan yüz elli yıl geriye gitmekle 'ilerici' olunuyorsa pekala bin beş yüz yıl geriden de ilham alınarak daha 'ilerici' olunabilir. Hiç kimse şahsi düşüncelerini inançlar kaynağı ve mozaiği olan kadınlar ve topluluklar üzerinden yapamaz. Kaldı ki ‘gericilik’ salt din ile ilişkili değildir İdeolojik gericilik, mezhepsel gericilik vd. de toplumların bir gerçekliğidir" ifadesini kullandı.

Kaya, "HDP tabanımızı da inciten Oya Ersoy vekilin konuşması bu bağlamda doğru tahlil edilmelidir" dedi.