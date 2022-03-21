Ömer Çelik'ten 'asgari ücret' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret

Çelik'e asgari ücrete Temmuz ayında ikinci bir zammın gündemlerinde olup olmadığı soruldu. Çelik soruya "Bu tip çalışmalar hangi takvimle, zeminle gerçekleşir ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Prensip olarak şunu söyleyeyim çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin korunması, kollanmasıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz de açıklarız. Şundan herkes emin olsun çalışan kesim ve emeklilerimizin hayat koşullarıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yapıyoruz" diyerek yanıt verdi.

Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi

Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine ilişkin ise Çelik "Her zaman mücadelesini takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimizin çeşitli olaylara müdahalede orantısız güç kullanmasını asla kabul edilemez, bunlar meşru sayılamaz" dedi. Çelik "Adana'daki tablo ortaya çıktığı andan itibaren İçişleri Bakanımız ve Adana Valimiz soruşturmanın açıldığını söylemiştir. Orantısız güç meşruiyet sınırına çıkmış şiddet demektir" diye konuştu. "Bu orantısız güç sanki hükümet politikası imiş gibisinden bir iftira kampanyası yürütüyorlar" iddiasında bulunan Çelik "Soruşturma sonucu gereği yapılacaktır. Topyekün Adana Emniyetine, Emniyet teşkilatına ilzam eden kampanya görüyoruz. Bunu da reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti

Çelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin ise "Sayın Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir" dedi.

Ukrayna'daki savaş

Ukrayna'daki savaşa ilişkin ise Çelik "Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO toplantısında bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Hem Zelenski hem Putin'le görüşmeye devam ediyor. Türkiye'nin politikasını herkes güvenilir politika olarak ifade ediliyor. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi kararlılığı ve iradesi herkes tarafından takdir edilir noktada. En büyük amacımız kalıcı ateşkes olması ve barışın imzalanması" dedi.

Çelik "Bir plan konuşuluyor. Kritik siyasi konularda iki liderin bir araya gelmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Ankara gerek İstanbul'da memnuniyetle bir araya gelebileceğini, güvenli bir arabulucu olunacağını ifade etti" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Köprüsü için verilen geçiş garantilerine yönelik tepkilere ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin ise Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bu Türkiye'nin eski yarası. Ta Birinci Boğaz Köprüsü'nden tutun da başka bir çok eserin gerçekleşmesine kadar. Türkiye'de bu eserleri engellemek isteyen siyasi kampın iki davranışı vardır. Biri siyasi kadroları tehdit etmek ikincisi bunu hayata geçiren işadamlarını tehdit etmek. Kanunlar çerçevesinde hareket eden, çalışanları bu şekilde ilzam etmek Türkiye'yi felç etmeye çalışmak, yatırım düzenini yok etmeye çalışmaktır.

Ben iktidara gelirsem şunları serbest bırakacağım, şu basın yayın kuruluşlarına hiza vereceğim diyor CHP başkanı. Hukuktan bahsedip de arkasından hukuksuz eylemleri sıralamak maalesef adet haline gelmiştir. Bu ahlaken ve siyaseten sorumlu yaklaşımdır. Ben bu projeyi gerekli görmüyorum, uygulanmasına karşıyım, demokratik sınırlar içerisinde hareket edersiniz. Hükümete yanlış yaptığını söyleyebilirsiniz. Ona da millet karar verir. O köprüyü her gün kullananlara, işini gücünü hayata geçirenlere, ticaretini geliştirenlere, istihdam sağlayanlara sormak gerekir. Siyasetsizliğinizi, siyasi cari açığınızı tehditle kapatmaya çalışırsanız meşruiyet, hukuk, siyaset dışı yaklaşım olur."