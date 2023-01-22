Ömer Çelik: Faşizm ve nefret siyasetine karşı dayanışma oluşturmalıyız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmasına ilişkin, "Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır" dedi.

Nefret siyaseti ve faşizmin tüm insanlığı tehdit ettiğini söyleyen Çelik, "Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.