Bahçeli İsveç'e NATO üyeliği kapısını kapattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmasına izin verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine izin verilmeyeceği tehdidinde bulundu.

Sosyal medya hesabından "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir" paylaşımında bulunan Bahçeli, "Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır" ifadelerini kullandı.

İsveç'teki Erdoğan kuklası eylemini de hatırlatarak, Rasmus Paludan'ı "Danimarkalı soysuz bir siyasetçi" olarak nitelendiren Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir" yorumunda bulundu.

'NATO hukukunu paylaşmak şöyle dursun...'

İsveç'in Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetinde olduğunu söyleyen Bahçeli şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir.

Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır. Müstevli cephesinin zillet ittifakını cesaretlendirmek ve arkasında durduğunu göstermek adına siyasi operasyonlarına hız vermesine, varoluşumuza suikast düzenlemesine Müslüman Türk milleti tahammül etmeyecek, algı oyunlarına kanmayacaktır."

The Economist'in 'Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor' kapağına tepki

The Economist dergisinin "Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor" başlıklı kapağına ve John Bolton'un açıklamalarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "The Economist dergisinde Türkiye'ye yapılan hakaret ve Türk düşmanı John Bolton'un çarpık ve çirkin beyanatları elbette sonuçsuz kalmaya, ayaklar altında ezilmeye mahkumdur" dedi.

"Zillet ittifakının gizli ortakları artık saklanma ihtiyacı duymayacak kadar pervasızlaşmıştır" yorumunda bulunan Bahçeli, "Fikir ve düşünce hürriyetinin sınırlarını ihlal edip inanç ve insanlık onurunu çiğneyen hiçbir şer odağı içimizdeki işbirlikçileri eliyle hayalini kurduğu teslim alınmış, tasfiye edilmiş, bölünmüş ve parçalanmış bir Türkiye'ye ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

'İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında geçmeyecektir'

İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun bu şartlar altında Meclis'ten geçmesinin mümkün olmadığını dile getiren Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sandık ne İsveç'te kurulacak ne Bolton'un evinde açılacak ne de diğer ülkelerin denetiminde olacaktır. Türk milleti hür iradesini seçim vakti geldiğinde ibra ve işaret edecektir. 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için zillete destek olan muhasım güçler yine kaybedecektir.

İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki, 'aziz milletim sıra sende.'

Dinin sahibi Allah'tır. İman ediyoruz ki hem Allah'ımız hem de milletimizle birlikte İslam alemi batıla, küfre ve haçlı emellerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır."