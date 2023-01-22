İsveç Başbakanı: Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranış

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmasının ardından yaptığı açıklamada, “Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır” dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson, yaptığı açıklamada, “İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum” dedi.