Ölüm orucundaki Sibel Balaç yeniden cezaevine götürüldü

Adil yargılanma ve cezaevlerindeki hak ihlallerinin sona ermesi talepleriyle 29 Aralık 2021 tarihinde ölüm orucuna başlayan ve 9 Eylül’de Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’ne sevk edilen Sibel Balaç, yeniden Bakırköy Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Balaç, dün sabah saatlerinde hastaneden ambulansla çıkarıldı. Avukatlarına İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü ifade edildi. Refakatçisi olan annesi Nuray Balaç’ın, Sibel Balaç ile gitmesine izin verilmedi.

Twitter’dan açıklama yapan Halkın Hukuk Bürosu, Balaç’ın nereye görüldüğünün tespit edilemediğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Müvekkilimiz Sibel Balaç bu sabah saat 9 buçuk civarında Dışkapı Yıldırım Bayezit Hastanesinden çıkarılarak ambulansla götürülmüş, refakatçisi olan annesinin müvekkilimizle gitmesine izin verilmemiştir.

Tarafımıza sözlü olarak İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği söylenmiş ancak şu ana kadar müvekkilimizin nerede olduğu tespit edilememiştir. Müvekkilimiz tek başına ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değildir. Nitekim sağlık kurulu raporunda da ‘hayatını tek başına idame ettiremez’ denilmiştir. Sibel Balaç serbest bırakılsın.”

HBB, akşam saatlerinde yeniden bir açıklama yaptı ve Balaç'ın cezaevine götürüldüğünü belirtti.