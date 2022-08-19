Ölüm orucundaki Sibel Balaç'ın annesi: Belki kızımı son kez göreceğim

Adil yargılanma talebiyle 29 Aralık 2021’de ölüm orucuna başlayan Sibel Balaç'a verilen 48 aylık görüş yasağı nedeniyle aile görüşü yapılmıyor. Balaç'ın annesi Nuray Balaç, kızının sağlık durumunun kötüye gittiğini, bir an önce bu cezaya son verilmesini istiyor.

Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine göre kızını cezaevinde ziyaret etmek isteyen Balaç, "Yetkililerin vicdanına sesleniyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Sincan Kadın Cezaevi’nde bulunan eski öğretmen Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın ölüm orucu devam ediyor. Balaç ölüm orucunun 244'üncü, Gökhan Yıldırım ise 238'inci gününde. İki mahpusun sağlık durumları gün geçtikçe kötüleşiyor. Sibel Balaç'ın annesi Nuray Balaç, kızını görmek için cezaevine gitmeye hazırlandı ancak kızına verilen görüş yasağı nedeniyle önüne engel konuldu. "Belki kızımı son kez görecektim" diyen Balaç, cezaevi müdürüyle görüşmek istese de bu talebi yerine getirilmedi.

'Kızımı görmek istiyorum'

Nuray Balaç şunları söyledi:

"Kızımın sağlık durumu kötü. Koğuş arkadaşları kendisine yardım ediyor. Tek başına duş bile yapamıyor. Kızım beni dün arayarak, 'anne beni görmeye gelecek misin?' diye sordu. Ben de 'evet' dedim. Birkaç kez cezaevini müdürünü aradım ama bir türlü ulaşamadım. Beni arayacaklarını söylemelerine rağmen aramadılar. Belki kızımı son kez görecektim. Bunu bir anneye neden yaparlar? Olan hep fakirin çocuğuna olur. Yetkililerin vicdanlarına sesleniyorum: Kızımı serbest bırakın onun bir suçu yok. Kızımı görmek istiyorum. Bir annenin haykırışını duyun."