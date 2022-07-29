Ölüm orucundaki Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım artık yürüyemiyor

Ankara’da, Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski öğretmen Sibel Balaç ölüm orucunun 223'ü gününe girerken, 6 yılı aşkın süredir tutuklu olan Gökhan Yıldırım ise ölüm orucunun 217. güne girdi. Balaç ve Yıldırım'ın sağlık durumları gün geçtikçe kötüleşirken; ailelerinin anlatımına göre, Balaç ve Yıldırım kalem tutamıyor ve yürüyemiyor.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre; Gökhan Yıldırım şu anda 42 kiloya düşmüş durumda. Yıldırım’ın ağabeyi Gökhan Yıldırım, kardeşinin artık yürüyemediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Gökhan’ı yanıma tekerlekli sandalyeyle getirdiler. Elleri ve ayaklarında morluk vardı. Burnunun çevresinde kızarıklıklar ve ağız içinde yaralar mevcut. ‘Eklem ağrılarım var, geceleri uyuyamıyorum’ dedi. Vücut direnci tamamen düştü. Kasları eriyor. Bizim de aile olarak taleplerimiz geç kalınmadan yetkililerin bir an önce harekete geçmeleri."

46 kiloya düştü

Sadece bir ay içerisinde 9 kilo veren Sibel Balaç ise 46 kiloya düştü. Balaç'ın annesi Nuray Balaç şunları söyledi:

“Kızımın hızlı kilo vermesinden dolayı cezaevindeki yetkililer bile telaşlandı. Ben evladımın bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. Hak aramak suç mu? Kızımı haksız yere içerde tutuyorlar. Ben evladımı kaybetmek istemiyorum.”

Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın talepleri şöyle: