'Kardeşim hukuksuz şekilde 6 yıldır özgürlüğünden mahrum, tek talebim adil yargılama'

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gökhan Yıldırım, adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başladı.

'Hukuksuzluklar gözaltı sürecinden itibaren başladı'

Hukuksuzlukların gözaltı sürecinden itibaren başladığını aktaran Gökhan Yıldırım'ın kardeşi Erkan Yıldırım, "Kardeşim 2016 yılında gözaltına alındığında, en fazla 48 saat karakolda tutulması gerekirken 'FETÖ' davalarından dolayı 30 gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu" dedi.

Yargılama tutuklandıktan bir buçuk yıl sonra başladı

Gökhan Yıldırım'ın yargılanmasının tutuklandıktan bir buçuk yıl sonra başladığını aktaran Erkan Yıldırım, kardeşinin devrimci olduğunu ve bu doğrultuda kendi yaşam alanı içerisinde mücadele verdiğini belirtti. Kardeşinin yargılandığı olaylarda bulunmadığı vurgulayan Yıldırım, "Kardeşimin beyanlarını doğrulayabilecek tanıklar ve kamera kayıtları var ama onların dava dosyasına katılma talebi mahkemece reddedildi" dedi.

'Tanık olarak gösterilenler kardeşimi tanımadıklarını söylediler'

Dava açıldığında kardeşi aleyhine 17 kişinin ifade vermiş olarak gözüktüğünü dile getiren Yıldırım, "Kardeşim hakkında ifade verdiği gözüken 17 kişiden 16'sı ilk duruşmaya gelerek, kardeşimi tanımadığını belirtti. Bu kişiler, karakolda kendilerine okumadıkları metinlerin imzalatıldığını söyledi. Bu söylediklerim mahkeme tutuklarında da mevcut" dedi. Yıldırım, sonraki duruşmalarda iki kişinin daha kardeşinin aleyhinde ifade verdiğini ancak bu kişilerin karakol yönlendirmesiyle talimatlı ifade verdiğini belirtti.

'Kardeşim hukuksuz şekilde 6 yıldır özgürlüğünden mahrum'

Hakkında açılan davaların ilkinden 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Gökhan Yıldırım'ın, sonraki davalarla birlikte toplamda 46 yıl hapis cezası aldığını aktaran Erkan Yıldırım "Baştan sona hukuksuz işleyen bu süreçte Anayasa Mahkemesi'ne, istinaf mahkemesine ve yerel mahkemelere başvurduk ancak taleplerimiz karşılanmadı. Kardeşim hukuksuz şekilde 6 yıldır özgürlüğünden mahrum" dedi.

'Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazdı, yanıt gelmeyince ölüm orucuna başladı'

Kardeşinin 25 Aralık 2021 tarihinde süresiz açlık grevine başladığını ifade eden Erkan Yıldırım, kardeşinin taleplerine dair Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe yazdığını aktardı. Yıldırım, kardeşinin Adalet Bakanlığı'na yazmış olduğu dilekçeye yaklaşık bir ay boyunca geri dönüş yapılmaması üzerine, süresiz açlık grevini 22 Ocak 2021 tarihinde ölüm orucuna çevirdiğini belirtti.

'Sibel Balaç da benzer bir süreç yaşadı'

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 19 Aralık 2021 tarihinde ölüm orucuna başlayan Sibel Balaç'ın da kardeşinin yaşadığı sürece benzer bir süreç yaşadığını belirten Erkan Yıldırım, kardeşinin ve Sibel Balaç'ın taleplerinin sahte tanıklarla verilen cezaların iptal edilmesi, hasta tutukluların serbest bırakılması ve ağırlaştırılmış infaz yasasının değiştirilmesi olduğunu belirtti.

'Tek talebim adil yargılama'

Erkan Yıldırım son olarak "Benim bireysel olarak tek talebim adil yargılanma. Çünkü kardeşim adil yargılanırsa suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Eğer kayıtlar veya gerçek mağdurların beyanı varsa, kardeşimi bu kanıtlarla yargılasınlar" dedi.