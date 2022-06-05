Ölüdeniz Belceğiz Kumsalında plana aykırı inşaat: Yüzlerce metrekare arttırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz Belceğiz Kumsalında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanmış olan 6 metrekare yüzölçümüne sahip 5 adet büfe olarak planlanan yapılar, plana aykırı olarak her biri 294 metrekare yüzölçümünde inşa edildi.

Konuya dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğüne taleplerini ve gerekçelerini ileten Fethiye Kent Konseyi, gerçekleştirdiği açıklamada, söz konusu yapıların kıyı ekosistemine ve barındırdığı hassas türlere doğrudan ve dolaylı olarak yıkıcı etkileri olacağını belirtti.

Fethiye Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanmış ve her biri 6 m2 yüz ölçüme sahip, doğal ve çevreye uygun, sabit olmayan ve taşınabilir toplamda 5 adet büfe olarak planlanmış yapıların plana aykırı olarak; kumsalın üzerinde, her biri 294 m2 yüzölçümünde, çelik konstrüksiyondan ve sabit bir yapı olarak inşa edilmesi ve inşaat sürecinde mevzuatlara aykırı olarak kıyı düzenlemesi ve hafriyat yapılmasıdır. İmalatın boyutu ve niteliği bu yapıların büfe ile sınırlı kalmayacak bir faaliyete dönüşeceğini göstermektedir. Yapı ve üzerine konumlandığı 294 m2 alana ilave olarak depolama, servis vd. alanları ile işletmecisinin kumsala doğru genişleyen bir işgalciye dönüşeceği açıktır.

Ölüdeniz Belceğiz Kumsalında, verilen izinlerden ve mevzuatlarda sınırlandırılan ölçülerden yüzlerce metrekare fazlasıyla büyüklükte, çelik konstrüksiyondan, sabit nitelikte inşa edilen bu yapıların, kıyı ekosistemine ve barındırdığı hassas türlere doğrudan ve dolaylı yıkıcı etkileri olacağı açıktır. Küresel ölçekte öneme sahip ve ortak miras olarak görülen türlere ev sahipliği yapan bu hassas ekosistem üzerinde yapılan kontrolsüz ve aykırı yapılaşma, telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açacaktır. Bu alanlarda insan faaliyetleri ile verilen tahribatların önlenmesi gerektiği açıktır.

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Ölüdeniz Mahallesi Belceğiz Kumsalında, mevzuat gereği 6 m2 büfe ile sınırlandırılmış sabit olmayan ve doğal malzemeden yapımına izin verilen ancak bu izne aykırı olarak, her biri 294 m2 yüzölçümünde ve kumsalın üzerinde, sabit bir yapı olarak çelik konstrüksiyondan toplamda 5 adet inşa edilen yapıların; aykırılıklar gereği izinlerinin iptal edilmesini ve inşa edilen yapıların kaldırılmasını talep ediyoruz."