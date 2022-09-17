Olta Dayanışma'nın ilk akustik albümü yayında

Tüm gelirleri müzik emekçilerine dağıtılacak olan Akustik Olta 7 müzisyen ve müzik grubunun hazırladığı parçalarla çıktı.

Haber Merkezi

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın ilk akustik albümü 'Akustik Olta' dün çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 11 albüm ve 4 single yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

11. albüm Akustik Olta'da emeği geçen sanatçılar ve yer alan parçaları şöyle:

  1. Umut Özensoy – Üzgünüm
  2. Oğulcan Sönmez – Biz
  3. Nedem – Uykuya Dalmadan Önce
  4. Sercan İke – Bitmiyor Seni Düşlemek
  5. İrfan Alış – Paydos
  6. Ersin Erçin – Umut
  7. Çayan Yavuz – Utan

Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.

Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

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