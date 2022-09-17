Olta Dayanışma'nın ilk akustik albümü yayında

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın ilk akustik albümü 'Akustik Olta' dün çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 11 albüm ve 4 single yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

11. albüm Akustik Olta'da emeği geçen sanatçılar ve yer alan parçaları şöyle:

Umut Özensoy – Üzgünüm Oğulcan Sönmez – Biz Nedem – Uykuya Dalmadan Önce Sercan İke – Bitmiyor Seni Düşlemek İrfan Alış – Paydos Ersin Erçin – Umut Çayan Yavuz – Utan

Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.

Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.