Olta Dayanışma'dan festival iptallerine ilişkin açıklama: İptal değil ihlal!

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma, son aylarda art arda gelen konser ve festival iptallerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Olta Dayanışma'nın açıklamasında "Her bir iptal kararıyla, sektöre emek veren çalışanların, müzisyenlerin, dinleyicilerin haklarını yok sayıyor ve büyük bir mağduriyet yaratıyorlar" denildi.

Söz konusu açıklama şöyle:

"İptal değil ihlal!

Siyasal alan iktidarının kültür-sanat alanıyla yıllar öncesinde başlayan kavga hali, bugünlerde ardı ardına gelen festival iptalleriyle iyice harlanıyor. Makul bir gerekçe göstermeye dahi gerek duymadan verilen iptal kararlarının keyfiyete dayandığı ve yaşam tarzına müdahale olduğu ortada. Bu yüzden aslında bu konuyu iptaller değil, ihlaller, hak ihlalleri üzerinden konuşmamız gerekiyor. Her bir iptal kararıyla, sektöre emek veren çalışanların, müzisyenlerin, dinleyicilerin haklarını yok sayıyor ve büyük bir mağduriyet yaratıyorlar.

𝐎𝐥𝐭𝐚 Dayanışma müzisyenleri olarak, bu hatadan dönülmesi adına, karar vericileri aciliyetle sağduyuya davet ediyoruz."

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu Olta Dayanışma, bugüne kadar toplam 9 albüm ve 111 şarkı yayınladı. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.