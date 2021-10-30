Olta Dayanışma’dan 9. albüm 'Rota' çıktı

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 9. albümü 'Rota' dün çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 111 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

9. albüm Rota'nın daha önce "Kadınların damgasını vuracağı bir albüm olacağı" belirtilmişti.

Albümde yer alan şarkılar ve sanatçılarsa şöyle:

Çocuk - Özge Ertal Denizdeyim - Kalben, Umut Çetin Elif - Özge Sarıkurt Saraç Kuşlu Gazel - İlkay Akkaya Kaldığım Yerden Devam - Cevat Hikmet Erdem Manidar Blues Kabare - Alles Ayna - Cihan Bildirici Cennet - Gardo Boz Toprak - Hakan Arınç, Sine'm Parkmak Çocuk - Hazal İlhan Deniz Efsanesi - Yeraltı FM Dilsiz Şeytan - Umur Piêra

Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.

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