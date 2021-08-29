Olta Dayanışma’dan 8. albüm 'Beliz' çıktı

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 8. albümü 'Beliz' çıktı.
“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 99 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.
9. albümünse neredeyse hazır olduğu bilgisi gelirken bu albümün "Kadınların damgasını vuracağı bir albüm olacağı" belirtildi.
8. albüm 'Beliz'de yer alan şarkılar ve sanatçılarsa şöyle:
- Altın Tas - Yeliz Aykaç
- Bu Dağlar Kömürdendir - Erkan Tekçi, İsimsiz Orkestra
- Yozgat Sürmelisi (Dersini Almış da Ediyor Ezber) - Emel Taşçıoğlu
- Al Yeşil Giyinmiş - Hüseyin Turan
- Köyüm - Ulaş Saka, İsimsiz Orkestra
- Ben Bu Yıl Yarimden Ayrı Düşeli - Fındık Buse Katılmış
- Gemiciler - Tural Aslan
- Ajde Jano - Nursena Demir
- Gündoğdu (Rize'ye Mandalina) - Mert Kopuz
- Yenice Yolları - Orhan Utku Özdemir, Sercan İke
- Büyük Cevizin Dibi - Füruzan Şimşek, Mustafa Özgül
- Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok - İsmail Karayün
- Edremit'in Gelini - Doruk Okuyucu, Ebru Söylemez
- Bedir (Uğrünü Uğrünü Gelir Dereden) - Murat Tırnak
- Bu Dünyanın Gam Yükü - Derd'Ali, Engin Kandemir
- Gelin Ayşem - Hamide Dokuyucu Özkan
- Bugün Yardan Geç Haber Geldi - Semra Tunç
- İntizar - Sipan Batur, İdris Günbat
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