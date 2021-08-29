Olta Dayanışma’dan 8. albüm 'Beliz' çıktı

Gelirleri müzik insanlarına dağıtılacak olan Beliz 24 müzisyen ve müzik grubunun hazırladığı parçalarla çıktı.

Haber Merkezi

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 8. albümü 'Beliz' çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 99 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

9. albümünse neredeyse hazır olduğu bilgisi gelirken bu albümün "Kadınların damgasını vuracağı bir albüm olacağı" belirtildi.

8. albüm 'Beliz'de yer alan şarkılar ve sanatçılarsa şöyle:

  1. Altın Tas - Yeliz Aykaç
  2. Bu Dağlar Kömürdendir - Erkan Tekçi, İsimsiz Orkestra
  3. Yozgat Sürmelisi (Dersini Almış da Ediyor Ezber) - Emel Taşçıoğlu
  4. Al Yeşil Giyinmiş - Hüseyin Turan
  5. Köyüm - Ulaş Saka, İsimsiz Orkestra
  6. Ben Bu Yıl Yarimden Ayrı Düşeli - Fındık Buse Katılmış
  7. Gemiciler - Tural Aslan
  8. Ajde Jano - Nursena Demir
  9. Gündoğdu (Rize'ye Mandalina) - Mert Kopuz
  10. Yenice Yolları - Orhan Utku Özdemir, Sercan İke
  11. Büyük Cevizin Dibi - Füruzan Şimşek, Mustafa Özgül
  12. Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok - İsmail Karayün
  13. Edremit'in Gelini - Doruk Okuyucu, Ebru Söylemez
  14. Bedir (Uğrünü Uğrünü Gelir Dereden) - Murat Tırnak
  15. Bu Dünyanın Gam Yükü - Derd'Ali, Engin Kandemir
  16. Gelin Ayşem - Hamide Dokuyucu Özkan
  17. Bugün Yardan Geç Haber Geldi - Semra Tunç
  18. İntizar - Sipan Batur, İdris Günbat

Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.

Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

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