Olta Dayanışma’dan 8. albüm 'Beliz' çıktı

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 8. albümü 'Beliz' çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 99 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

9. albümünse neredeyse hazır olduğu bilgisi gelirken bu albümün "Kadınların damgasını vuracağı bir albüm olacağı" belirtildi.

8. albüm 'Beliz'de yer alan şarkılar ve sanatçılarsa şöyle:

Altın Tas - Yeliz Aykaç Bu Dağlar Kömürdendir - Erkan Tekçi, İsimsiz Orkestra Yozgat Sürmelisi (Dersini Almış da Ediyor Ezber) - Emel Taşçıoğlu Al Yeşil Giyinmiş - Hüseyin Turan Köyüm - Ulaş Saka, İsimsiz Orkestra Ben Bu Yıl Yarimden Ayrı Düşeli - Fındık Buse Katılmış Gemiciler - Tural Aslan Ajde Jano - Nursena Demir Gündoğdu (Rize'ye Mandalina) - Mert Kopuz Yenice Yolları - Orhan Utku Özdemir, Sercan İke Büyük Cevizin Dibi - Füruzan Şimşek, Mustafa Özgül Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok - İsmail Karayün Edremit'in Gelini - Doruk Okuyucu, Ebru Söylemez Bedir (Uğrünü Uğrünü Gelir Dereden) - Murat Tırnak Bu Dünyanın Gam Yükü - Derd'Ali, Engin Kandemir Gelin Ayşem - Hamide Dokuyucu Özkan Bugün Yardan Geç Haber Geldi - Semra Tunç İntizar - Sipan Batur, İdris Günbat

Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.

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