Oligarklar Göcek'te: Zirve mi?

Rus oligark Abramoviç'in ultra lüks dev yatı 'Eclipse', 34 gün demirli kaldığı Marmaris Limanı'ndan ayrıldı, Fethiye'deki Göcek Koyu'na demirledi. Marmaris'ten ayrılmadan önce 150 ton akaryakıt yüklenen yatın gözlerden uzaklaştırılması, "Abramoviç Göcek'e mi geliyor" sorusunu akıllara getirdi.

Dünyanın da takip ettiği deniz trafiği sitesindeki bilgilere göre, 24 saat içerisinde Göcek Koyu'na Rus milyarder oligarklara ait 4 lüks yatın daha demir attığı anlaşıldı.

Akşam'dan Ender Türkkan'ın haberine göre Özel sermaye şirketi olan BİT Grubu'nun kurucusu ve başkanı Alexander Nesis'in "Romea", bankacı ve gayrimenkul yatırımcısı Rüstem Teregülov'un "Grand Rusalina", demiryolu yapımcısı Krapivin Ailesi'nin "Tanusha" ve St. Petersburg merkezli Setl Grubunun Başkanı Maxim Shubarev'un ise "Polaris" adlı yatlarının birbirine yakın zamanlarda Göcek Koyu'na demir attığı gözlerden kaçmadı.

En ucuzu 200 milyon değerindeki yatların birbirlerine en fazla 10-15 dakikalık mesafede bulunması "oligark zirvesi" olarak algılandı.