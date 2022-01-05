Öldürülen Susurlukçu Bandırmalıoğlu’nun son sözleri: Yapacaklarımızdan haberiniz yok

Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürülmesi olayında soruşturma sürüyor. Soruşturmada, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan şüphelilerden Mehmet Çakır ifadesinde Ziya Bandırmalıoğlu’nun olaydan önce “Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz, yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok” dediğini ileri sürdü.

'Siz kendisini devlet zanneden kişilersiniz'

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nda ve nöbetçi mahkemede verdiği ifadede Mehmet Çakır, çatışma öncesinde Ziya Bandırmalıoğlu’nun söylediği sözlere Fuat Çakır’ın şu karşılığı verdiğini öne sürdü:

“Siz devleti kullanarak çetecilik yapan 3-5 kişi bir araya gelmiş, kendisini devlet zanneden kişilersiniz. Ben devletin kim olduğunu bilirim. Devletimden başkasını da tanımam. İtaatim de Allah’a ve devletedir. Başımın tacısınız, misafirimsiniz, isterseniz bu meseleyi yarın konuşalım.”

'Bandırmalıoğlu Fuat Çakır'ın kafasına silah dayadı'

DHA’nın aktardığına göre bunun üzerine Bandırmalıoğlu’nun ayağa kalkıp hafifçe gülümsediğini, silahını belinden sağ eli ile çekerek Fuat Çakır’ın başına dayadığını söyleyen Mehmet Çakır, Ayhan Çakır’ın “Dur yapma” diye bağırdığını belirtti. Bu sırada Fuat Çakır’ın, Ziya Bandırmalıoğlu’nun eline sarıldığını belirten Mehmet Çakır, silahın yön değiştirerek birden çok kez ateş aldığını söyledi. Silahın Fuat Çakır tarafından Ziya Bandırmalıoğlu’nun elinden alınıp alınmadığını hatırlamadığını belirten şüpheli Mehmet Çakır, kendisinin de elindeki 7,65 mm silah ile masaya doğru koştuğunu, "dur yapma" diye bağırdığını öne sürdü.

Mehmet Çakır, "Bandırmalıoğlu’na zarar vermesini engellemek amacıyla" 2 el, Şahin Aslan’a da belden aşağısına doğru 2 el ateş ettiğini söyledi. Şüpheli Mehmet Çakır, anne ve babası 11 yaşında öldüğü için, akrabaları olan Çakır ailesinin yanında büyüdüğünü, Fuat ve Ayhan Çakır’ı ağabeyi gibi gördüğünü anlattı. Mehmet Çakır, Çakır ailesinin işletmecisi olduğu kafe, marina, çay bahçesi ve restoranların aksayan yönlerini takip ettiğini, ayrıca kepçe operatörü olarak da çalıştığını belirtti.

'Şahin Aslan'da iki silah vardı'

Seken kurşunlarla yaralanıp yere düştüğünü anlatan Mehmet Çakır, Bandırmalıoğlu’nun silahını çekmesinin ardından Şahin Aslan’ın da silahını çıkartarak ateş ettiğini belirtti. Çakır, öldürme kastıyla hareket etmediğini, böyle bir niyeti olsa yakınında olan Şahin Aslan’ın başına ateş edebileceğini öne sürdü. Mehmet Çakır, Fuat Çakır’ın üzerinde silah olmadığını, Ayhan Çakır’ın üzerinde ise silah olduğunu ve Şahin Aslan’da da iki silah olduğunu iddia etti.