Öldürülen mülteci çocuğun babası: Polis değil, biz bulduk

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 28 Ekim’de kaybolan Suriyeli mülteci ailenin çocuğu Muhammed Hattabi (11), boş bir gecekondunun içinde 30 Ekim’de öldürülmüş halde bulundu.

Öldürülmesine dair soruşturma devam ederken, ana akım medyada Hattabi’nin polisler tarafından bulunduğu ve öldüren kişinin de aynı ülke vatandaşı 15 yaşındaki E.B. olduğu yönünde haberler servis edildi.

Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Hattabi’nin ailesi ise çocuklarının cansız bedenini kendi çabaları sonucu bulduklarını, polise gittiklerinde “24 saat geçmeden bir şey yapamayız” yanıtı aldıklarını söyledi.

Çocuklarının kaybolması üzerine karakola gittiklerini ifade eden Hattabi, karakolda kendilerine 24 saat geçmeden bir şey yapamayacaklarının söylendiğini belirtti. Daha sonra çocuklarını kendilerinin aramaya başladıklarını aktaran Hattabi, “Whatsapp’ta gruplara çocuğumun resmini attım, kayıp olduğunu söyledim. Mahalleden tanıdık çocuklar aradı E. B. ile gördüklerini söylediler. Sonra mahallenin küçük çocukları oğlumun telefonunu E.B.’nin elinde gördüklerini söylediler. Biz E.B’yi bulduk, konuşturduk sonra yeri tarif etti. Harabeye girdiğimizde çocuğumu ölü bulduk. Polise haber verdik” diye konuştu.

Çocuğunu öldürenlerin ceza almasını isteyen Hattabi, “Polis haberlerde ‘biz bulduk’ diye geçmiş hayır onlar bulmadı biz bulduk. Polis ‘24 saat sonra arayacağız’ dedi. Çocuğum katillerini görmek istemiyorum, ülkemdeki savaş biterse ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

Hattabi’nin akrabası Hasan Fıstık da karakola gittiklerinde polisin kendisini içeri almadığını söyledi. Fıstık, “Altındağ Hüseyin Gazi karakoluna Muhammed’in abisiyle gittiğimizde, ‘çocuğun abisi Türkçe bilmiyor beni içeri alın’ dediğim zaman tepkiyle karşılaştım. Beni kovdular, ‘niye geldiniz’ dediler dışarı çıkıp beklemeye başladığımda beni karakolun önünden de kovdular ‘Biz bulunca size haber edeceğiz dediler’ ama bizi aramadılar” dedi.

Polisin aileye “24 saat sonra arayacağız” sözlerine karşın Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yer alan kayıp çocuk ihbarına ilişkin bilgide “Kayıp ihbarı için 24 saatin geçmesini beklemeyin” uyarısı yer alıyor.

Öte yandan Hüseyin Hattabi, 7 yıldır Altındağ ilçesinde yaşadıklarını, Ağustos ayında mültecilere yönelik saldırıda işyeri ve aracının kundaklandığını söyledi.