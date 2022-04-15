Öldürülen kadının hastanedeki görüntüsünün paylaşılmasına soruşturma

Burdur’da dönerci dükkanı işleten Nurcan Seçer, hakkında uzaklaştırma aldırdığı eşi tarafından av tüfeğiyle işyerinde vurularak öldürülmüştü.

Nurcan Seçer'in hastanede çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin Burdur Valiliğince idari soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili olarak adli makamlarca adli, Valiliğimizce de idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nün de görüntüyü çekenin tespit edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında inceleme ve çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Nurcan Seçer'in ağabeyi Ömer Kılıç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunmuştu.