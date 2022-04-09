Burdur'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından öldürüldü

Burdur Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer tarafından işyerinde silahlı saldırıya uğradı.

Av tüfeğiyle başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan ve Gazi Caddesi’nde babasının işlettiği dönerci dükkanına da zarar veren Serhan Seçer, yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)