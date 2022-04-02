Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mart ayı kadın cinayeti verilerini açıkladı. Platformun açıkladığı verilere göre Mart ayında en az 24 kadın öldürüldü, 19 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulundu.
'Yüzde 46'sı eşi tarafından öldürüldü'
Platformun açıkladığı raporun bir bölümü şöyle:
"Öldürülen 24 kadından 11’inin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Mart ayında öldürülen 24 kadının 11’i evli olduğu erkek, 3’ü birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i babası, 1’i oğlu, 1’i tanımadığı biri ve 1’i de kendini ısrarlı takip eden biri tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların yüzde 46’sı evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.
Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü
Kadınların 15’i evinde, 3’ü sokak ortasında, 2’si su ve kenarında, 1’i arabada, 1’i iş yerinde, 1’i otelde ve 1’i ise bir AVM’nin otoparkında öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü.
Bu ay öldürülen kadınların 10’u ateşli silahlarla, 9’u kesici aletlerle, 4’ü boğularak öldürüldü. 1 kadının hangi silahla öldürüldüğü tespit edilememiştir.
Kadınların çalışma durumu hâlâ tespit edilemiyor
Kadınların çalışma durumlarını tespit etmek ise çok zor. Önemli olan bu verinin de basın mensupları tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ev işleriyle meşgul olduğu için işgücü dahil sayılmayan kadınların sayısı 9 milyon 770 bin. TÜİK’e göre işgücüne dahil sayılmayan kadınların sayısı yılın dördüncü çeyreğinde (Ekim-Kasım-Aralık) 21 milyon 375 bin. TÜİK’in verileri bu şekilde açıklaması, kadın işsizliğinin gerçek boyutunun üzerini örtmeye çalışmaktır. Çalışma hayatına alınmayan ya da istihdamdan uzaklaştırılan kadınlar toplumda oluşan toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetleri tehlikelerine karşı daha korunmasız hale gelmektedir. Bu ay ulaşılabilen veriye göre öldürülen kadınların 5’inin bir işyerinde çalıştığı bilinmektedir. 19 kadının çalışma durumu ise bilinememektedir."
Öldürülen kadınların yaş grafiği