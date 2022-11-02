Olçok: 11 Haziran 2016'da, Erdoğan'a gitti darbe olacağı haberi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimlerden biri olan eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, "11 Haziran 2016'da, Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi" dedi.

Halk TV'de yayımlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Olçok, Erdoğan'ın darbe girişiminden haberi olduğunu belirterek "11 Haziran'da söylenilmiş, neyin bu kadar özgüveni bu? Neye güvendiniz? Ya insanlar sokağa çıkmasa ne olacaktı" dedi.

Olçok'un konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Herkes 15 Temmuz'un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma, ben çok istiyorum 15 Temmuz kahramanı dedikleri insanlar karşıma geçsin. Ne kaybettiler 15 Temmuz'da, ne eksildi hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz'u konuşabilir?

11 Haziran 2016'da, Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi. Niye kulağınızı tıkadınız ya? 24 Haziran'da doğum günü olan bir çocuğun aslında öleceği 11 Haziran'da söylenilmiş, neyin bu kadar özgüveni bu? Neye güvendiniz? Ya insanlar sokağa çıkmasa ne olacaktı? Biz mi hapiste olacaktık?

FETÖ bu işi, bizden çok ama çok daha iyi kullandı. Şu anda FETÖ cirit atıyor. 15 Temmuz devam ediyor değil; 15 Temmuz şu anda altın dönemini yaşıyor. Kitle olarak zaten çok genişlemiş bir kitleydi ve bu kitlenin kontrol altına alınması lazımdı."