Olaylar ve İnsanlar | 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi

İşçi sınıfının Türkiye’deki mücadelesinin dönüm noktası 15-16 Haziran 1970. 53 yıl önce o gün işçi sınıfının gücü ve neler yapabileceği patronlar ve "patronların Meclis'i" tarafından tüm çıplaklığıyla görülecekti. 15-16 Haziran, geriye unutulmayacak dersler bıraktı. Olaylar ve İnsanlar'ın ilk bölümünde gazeteci Atilla Özsever ile 150 bine yakın işçinin katıldığı görkemli direnişe yakından baktık.