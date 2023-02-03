Olaf Scholz: Ukrayna’yla ilgili kararlar alırken adımlarımızı ölçmeliyiz

Almanya’nın Marburg kentinde açıklamalarda bulunan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna’ya savaş uçakları yollanmasına ilişkin bir soru üzerine, “Ukrayna’ya silah yardımı yönünde attığımız tüm adımları dikkatlice ölçtük, gerilimi önlemek, savaşın Rusya ve NATO arasında savaşa dönüşmesini önlemek için kafa yorduk. Aksi halde korkunç olur. Bu nedenle her şeyi yapıyoruz, zira tırmanmanın gerçekleşmemesinden sorumluluk taşıyoruz” diye konuştu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Ukrayna’ya silah yardımı konusunda, başta ABD olmak üzere müttefiklerle koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyleyen Şansölye, “Toplar, piyade savaş araçları, hava savunma sistemleri, IRIS-T sistemleri, Patriot ve şimdi de muharebe tankları gibi etkili silahların sevkiyatıyla ilgili en önemli kararların tümünü ortaklaşa verdik. Bu adımları tek başımıza atmadık. Net söylüyorum, bu böyle kalacak” ifadesini kullandı.

Aynı zamanda, "fazla ileri gitmemeye çalışmaları" gerektiğini kaydeden Scholz, “Başlarda, herkes uçuşa yasak bölgenin oluşturulması gerektiğini söylerken ben ‘hayır’ dedim. Bunun hemen savaşı tırmandıracağını, NATO uçaklarının Rus uçaklarla dalaşa girmek zorunda kalacağını, bunu göze alamayacağımızı söyledim. ABD Başkanı da aynısını söyledi” dedi.